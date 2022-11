Rund 700 Besucher hat die Freiwillige Feuerwehr Grünstadt bei ihrem 30. Rockfest am Samstag gezählt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Organisator Jan Nödling und freute sich über eine tolle Feierstimmung im Gerätehaus am Nordring. Zum Jubiläum hat der Förderverein der Floriansjünger mit Barbed Wire eine ganz besondere Band engagiert. Markenzeichen der Musikgruppe, die auch viele moderne Hits im Repertoire hat, ist ihre aufwendige und effektvolle Bühnenshow, die auch Pyro-Elemente umfasst. Weil nach jeder größeren Feier die Infektionszahlen steigen, habe man sehr lange überlegt, ob die Veranstaltung stattfinden sollte oder nicht, so Nödling. „Aber Corona wird uns noch lange begleiten und irgendwann wollen die Leute auch wieder ein Stück Normalität.“ Um das zu ermöglichen, hat sich die Wehr entschieden, an den Eingängen Desinfektionsspender aufzustellen und zwei lange Lüftungspausen zu machen, wobei sämtliche Türen und das Dach geöffnet wurden.