Die Kunstturner der TSG Grünstadt sind aktuell in der heißen Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der Zweiten Bundesliga Nord. Am Samstag trifft sich die Riege zu ihrem vierten gemeinsamen Trainingstag. In zwei Monaten beginnt die neue Runde. Wie ist der derzeitige Stand bei der TSG?

Konzentriert absolviert Oskar Dietz am vierten gemeinsamen Trainingstag der Zweitligaturner der TSG Grünstadt seine Übungen. Der 17-Jährige ist einer von drei deutschen Neuzugängen bei