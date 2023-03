Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Saisonstart in der DCU ist außer den beiden Spitzenteams in der Zweiten Bundesliga (wir berichteten) keiner weiteren Mannschaft der KV Grünstadt gelungen. Das neu formierte Zweite Damenteam war in seiner Regionalliga-Begegnung daheim mit dem SKC Monsheim II nahezu chancenlos.

Sally Eisenbach erzielte mit 415 Holz das beste Ergebnis. „Kim Linner, unsere einzige Jugendspielerin, erreichte gute 376 Kegel“, berichtete Pressewart Hans-Jürgen Pabst über das Auftaktspiel,