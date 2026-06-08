Wenig gewürdigt hat der 23jährige Lohnbuchhalter Franz D. der hiesigen Firma Fliesen das Glück, bei der jetzigen ungünstigen Lage seiner Berufsgenossen dort einen Posten bekleiden zu können. In seiner Stellung unterschlug er eine ziffernmäßig noch nicht festgestellte Summe, der Betrug kam gestern Nachmittag heraus. Der jugendliche leichtsinnige Täter wurde von der hiesigen Gendarmerie verhaftet und in das Amtsgerichtsgefängnis eingeliefert. Die Untersuchung über die Höhe des angerichteten Schadens geht weiter, nach Abschluß sieht D. seiner Aburteilung entgegen.