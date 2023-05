Die Gewinner des diesjährigen Grünstadter Weinpreises stehen fest: Das Hofgut Battenberg konnte sich der Wettbewerbskategorie „Weißherbst oder Rosé“ mit seinem Spätburgunder Rosé feinherb des Jahrgangs 2022 durchsetzen und das Weingut Benjamin Conrad aus Grünstadt-Sausenheim in der Kategorie „Riesling-Weine“ mit seinem Riesling trocken „Sausenheimer Höllenpfad“ des Jahrgangs 2022. Der Grünstadter Weinwettstreit ist mit dem Fest verbunden: Bei einer verdeckten Weinprobe wird je ein Wein aller teilnehmenden Winzer verkostet – zuvor entscheiden diese selbst, in welcher der beiden Kategorien sie ein Produkt einreichen wollen. Verkostet wurde der Wein von den Winzern und von Bernd Weik vom Institut für Weinbau und Oenologie DLR Rheinpfalz in Neustadt. Für die Probe wurden die Weine in einheitliche Flaschen umgefüllt und mit Nummern versehen, um eine neutrale und anonyme Verkostung zu gewährleisten. „Mit der Auslobung des Weinpreises wollen wir der Ursprungsidee des Weinfests, dem ,Grünstadter Weinwettstreit‘ gerecht werden“, erklärte Beigeordneter Hans Tisch die Intention der Veranstaltung. Weik habe sich lobend über die immer höher werdende Qualität der eingereichten Weine geäußert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Es sei mittlerweile sehr schwierig, einen Sieger zu küren. Die Gewinner-Weingüter werden zum Weinfestauftakt im Weindorf auf dem Luitpoldplatz am Freitag, 21. Juli 2023 unmittelbar nach der Krönung der neuen Weingräfin von Bürgermeister Klaus Wagner ausgezeichnet. Wer sich selbst ein Bild von ihren Weinen machen will, kann das auf dem Grünstadter Weinfest tun. Dort ist der Rosé an allen vier Tagen am Stand Nummer 5 und der Riesling am Stand Nummer 6 zu haben.rhp