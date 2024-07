Aufgrund des Grünstadter Weinwettstreits am letzten Juli-Wochenende können einige Bereiche im Stadtgebiet nicht mehr befahren werden. Ab Mittwoch, 24. Juli, 6 Uhr, sind der Luitpoldplatz, der Synagogenplatz sowie der Parkplatz in der Turnstraße voll gesperrt. Am Freitag, 26. Juli, folgen weitere Einschränkungen, wie die Stadtverwaltung mitteilt: Vollsperrung der Straße „Östlicher Graben I“, Einbahnstraßenregelung in nördlicher Richtung auf der „Luitpoldplatzstraße“ und die Turnstraße wird in westlicher Richtung zur Einbahnstraße.

