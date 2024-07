Am Freitag haben die Menschen beim Grünstadter Weinfest ausgelassen gefeiert: Viele waren dabei, als die Mühlheimerin Sarah Herkelrath zur 73. Weingräfin des Leiningerlandes gekrönt wurde. Und noch einmal deutlich voller war der Festplatz, als danach die Band Beauties and the Beast auf der Bühne stand. Am Samstag dagegen regnete es in Strömen, viele Plätze blieben daher leer. Trotzdem gab es Leute, die sich die Feierfreude nicht vermiesen ließen. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.