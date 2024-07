Auch wenn es ausgerechnet am Samstag und mithin am sonst umsatzstärksten Tag in Strömen geregnet hat: Unterm Strich hat das Grünstadter Weinfest nach Einschätzung der Stadtverwaltung gute Resonanz bekommen. Die städtische Fest-Managerin Sabine Sprinz sagt: Der Eröffnungsabend mit Krönung der neuen Weingräfin war gut besucht, am Sonntag und Montag bescherte das Wetter ebenfalls regen Zulauf. Und selbst am nassen Samstag waren mehr Leute da, als das triste Wetter hätte erwarten lassen.