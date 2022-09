Der Ukrainekrieg und seine Folgen haben mächtige Auswirkungen auf Grünstadt. Es werden Maßnahmen für ungemütliche Zeiten vorbereitet. Fraglich ist, ob der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Am Sonntag ist aber Deutsch-Französischer Bauernmarkt.

„Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wirtschaftsforum wird immer wieder kritisch beäugt, aber es gibt etliche Schnittmengen.“ Das sagte Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner (CDU), in Personalunion der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Ob der Weihnachtsmarkt, eines der gemeinsamen Projekte, stattfinden wird, stehe in den Sternen. Jeden Tag kämpfe er damit, was angesichts der Energieknappheit und der explodierenden Strompreise zu tun sei, sagte Wagner, der ebenso wie die anderen Vorstandsmitglieder einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde.

„Wir haben einen Gas-Krisenstab gebildet“, erläuterte er bei der Generalversammlung des Wirtschaftsforums. Sollte der Strom komplett ausfallen, könne unter anderem die Feuerwehr nicht mehr tanken. Die Stadt habe Notstromaggregate angeschafft, mache Pläne für Wärmeräume für die Bevölkerung. In den Turnhallen solle es kein heißes Wasser mehr geben und die Straßenbeleuchtung sei zu reduzieren. Es sei fraglich, ob ein Adventsmarkt, der ja in der Regel schön illuminiert sei, stattfinden könne, so Wagner. Ein weiteres Erschwernis für solche Veranstaltungen seien die neu geforderten Sicherheitskonzepte. „Die Geschäftsleute wären von einer Absage wenig begeistert“, weiß der Rathauschef, der eine Entscheidung bis Ende Oktober versprach.

Obersülzer Straße bald wieder offen

Bereits Anfang des kommenden Monats wird es eine spürbare Entlastung für die Gewerbetreibenden an der Obersülzer Straße geben: Am 4. Oktober werde die finale Asphaltdecke aufgetragen. Die Sanierung der Bitzenstraße zwischen Polizeikreisel und Peterspark werde gegenwärtig vorbereitet, sagte der Bürgermeister. Bis aber diese Verkehrsader in Grünstadt voll gesperrt wird, dauere es noch mindestens zwei Jahre.

Auf die Erfolge des Leerstandsmanagements durch Aktionen und Zuschüsse für Existenzgründer verwies Karin Beck, die bei der Stadt für Liegenschaften zuständig ist. 2015 seien 22 Läden (18 Prozent) verwaist gewesen, 2022 fünf (knapp drei Prozent). Citymanagerin Susanne Kramer erinnerte an Aktivitäten wie „Grünstadt Essbar“ und die Abendspaziergänge, die immer ausverkauft seien, aber wegen Corona mehrmals abgesagt werden mussten.

Erfolgreiches Streetfood-Festival

Auf die beiden vergangenen Jahre, die stark von der Pandemie geprägt waren, blickte der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums, Ernst-Uwe Bernard. Nach dem für lange Zeit letzten verkaufsoffenen Sonntag zum Märzmarkt 2020 seien einige Ersatzaktionen auf die Beine gestellt worden, etwa mit Gutscheinen und Spendensammlungen für die Flutopfer im Ahrtal. Die beste Veranstaltung während der Pandemie sei das erste Streetfood-Festival im Oktober 2021 gewesen: „Trotz Einlasskontrolle kamen etwa 6000 Besucher.“

In diesem Jahr soll es eine Zweitauflage des Festivals geben (14. bis 16. Oktober). Am kommenden Sonntag, 25. September, öffnen die Mitglieder ihre Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr. Schon ab 10 Uhr kann man den Deutsch-Französischen Bauernmarkt auf dem Luitpoldplatz besuchen. Rund 50 Anbieter nachhaltig erzeugter Produkte aus dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen präsentieren ihre Ware – von Gebäck über Pferde- und Lammwurst, Bürsten, Körbe und Messer bis zu Kräutern, Ölen, Latwerge, Fisch- und Käsespezialitäten.