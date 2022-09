Der ehemalige Triathlet Marco Maurer aus Grünstadt ist beim Ultratrail Running in Suhl/Südthüringen erfolgreich gewesen.

Marco Maurer, der vom Triathlon nun komplett zum Ultratrail Running gewechselt hat, konnte beim Lauf in Suhl im Süden Thüringens, der über 65 Kilometer und 2500 Höhenmeter ging, mit fünf Stunden und 54 Minuten den ersten Platz erreichen.

Unter Ultratrail Running versteht man alles, was länger ist als ein klassischer Marathon. Nach oben sind fast keine Grenzen gesetzt. Ultraläufe können auf der Straße ausgetragen werden, oder – was weitaus häufiger vorkommt – als Landschaftsläufe, deren Längen nicht normiert sind und sich nach den topographischen Gegebenheiten richten.

Vorbereitung auf absoluten Höhepunkt

„Am Sonntag bin ich spontan beim Zehn-Kilometer-Lauf in Kriegsheim an den Start gegangen, um meine Grundschnelligkeit zu schulen, wobei ich mich dort nach etwas mehr als der Hälfte des Rennens von meinem erfahrenen Vereinskollegen absetzen konnte“, erzählt Maurer stolz. Die Anstiege auf der Strecke seien ihm sehr entgegengekommen. Am Ende siegte er auch bei dieser Veranstaltung der LLG Wonnegau in 38:55 Minuten.

Er sagt: „Momentan bereite ich mich auf den Pfalztrail am 2. Oktober vor. Ein Heimspiel für mich. Der führt über 36 Kilometer. Dann folgt mein absoluter Saisonhöhepunkt am 29. Oktober: Ich starte im belgischen Limburg beim Grizzly Trail über 83 Kilometer mit knapp 3000 Höhenmetern.“