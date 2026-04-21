Die Athleten der TSG Grünstadt zeigen bei den Pfalz-Meisterschaften breite Stärke und sammeln in jeder Altersklasse Medaillen und Erfahrung.

Wenn die Kleinsten mit leuchtenden Augen auf dem Podium stehen und die Größeren um jede Zehntelwertung kämpfen, dann zeigt sich, wie viel Zukunft in einem Verein steckt. Bei den männlichen Pfalz-Meisterschaften 2026 im Gerätturnen in der TSG-Halle hat die TSG Grünstadt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie im Nachwuchsbereich hervorragend aufgestellt ist – mit zahlreichen Podestplätzen, Top-Ten-Ergebnissen und breiter Präsenz über alle Altersklassen hinweg. Besonders in den jüngsten Altersklassen präsentierte sich die TSG stark. In der Altersklasse der Siebenjährigen verpasste Theo Fabian Ücgül nur knapp den Titel und wurde Zweiter mit 49,60 Punkten – ein hauchdünner Rückstand auf Platz eins.

Die jungen Turntalente mussten einen Sechskampf durchführen, der aus den Stationen Boden, Eimer, Ringe, Sprung, Barren, Reck bestand. Dahinter zeigte sich die enorme Breite der Grünstadter: Elijah Fürst landete auf Rang acht, Henri Wieborg auf zehn, Matteo Jüppner auf elf und Joris Groß auf Platz 13. Ein echtes Ausrufezeichen setzte die TSG in der Altersklasse der Achtjährigen: Vincent Kools holte sich den Pfalzmeistertitel, Timo Liam Royal sicherte sich Platz zwei und Hugo Hartmeyer belegte Rang vier. Auch bei den Neun- und Zehnjährigen zeigte sich die TSG präsent: Oskar Franke wurde Zweiter und Matteo Kohlmeyer erreichte Rang fünf.

In den älteren Jahrgängen bestätigte sich das Bild: Die Grünstadter Turner sind pfalzweit durchgängig konkurrenzfähig und in vielen Finals vertreten. Im Pfalz-Cup (Kür) setzte die TSG ihre Erfolgsserie fort: Milan Ruppert gewann souverän den Wettbewerb. Demid Breusov und Leonard Gedrich komplettierten das Podium und machten den Dreifachsieg für die TSG perfekt. Auch in weiteren Altersklassen hatten die Grünstadter sehr gute Ergebnisse.

Die Nachwuchsbundesliga-Turner der TSG überzeugten: Jonas Töbich landete auf Rang drei, genauso wie Mohamad Laith Khabbaze. Samuil Dzhaferov wurde Vierter. Der Sieger Oliver Gerhardt vom TV Bad Bergzabern und der Zweite Lukas Mendle (TV Hatzenbühl) sind ebenfalls Turner des Grünstadter NBL-Kaders, der am Samstag seinen ersten Wettkampftag hatte. Im Pflichtprogramm sammelten zahlreiche TSG-Turner wichtige Wettkampferfahrung: Emil Kunzelmann landete unter den Top Ten. Cosmo Kunzelmann und Bastian Clemens Reinhold im Mittelfeld.

Mit Shimin Aoki und David Jäger und Oskar Dietz nutzten auch Zweitligaturner der TSG Grünstadt sowie zahlreiche Akteure des Drittligisten TG Pfalz die Meisterschaften, um an ihrer Form zu arbeiten. In der Altersklasse 19 und jünger feierten die Grünstadter Bastian Conrad (1.), Niklas Conrad (2.) und Noah Wetzler (3.) einen Dreifachtriumph. Bei den Senioren (55 bis 59 Jahre) belegte Alfred Bauser von der TSG Grünstadt den zweiten Rang. Die TG Pfalz, die in der Grünstadter TSG-Halle ihre Drittliga-Heimwettkämpfe absolviert, startet am 19. September in der Nordstaffel in die Saison. Die Zweitliga-Mannschaft der TSG, die im vergangenen Jahr knapp im Aufstiegsfinale scheiterte, beginnt ebenfalls am 19. September mit dem Heimwettkampf gegen den TV Vinnhorst II in die Runde.