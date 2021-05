Ein Tag nach seinem neunten Geburtstag hat Timon Kanther von der Turn-Talentschule Platz zwei beim Deutschlandpokal in Schwäbisch-Gmünd geholt. Damit turnte er sich in die nationale Spitze. Wie die TSG Grünstadt am späten Montagabend mitteilte, zeigte er an den olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck anspruchsvolle Pflichtübungen aus dem spitzensportlichen Anforderungskatalog des Deutschen Turnerbundes. Timon habe von Beginn an hochkonzentriert geturnt, heißt es von der TSG Grünstadt. Über den gesamten Sonntagvormittag habe er nahezu fehlerfreie und technisch sauber geturnte Übungen gezeigt. Besonders hohe Wertungen erhielt Timon am Parallelbarren sowie in seiner Lieblingsdisziplin am Pauschenpferd, das in dieser Altersklasse am Turnpilz geturnt wird. Da aufgrund der Hygieneregeln keine Zuschauer in der Halle zugelassen waren, wurde der Wettkampf aus verschiedenen Perspektiven im Internet in Livestreams übertragen. Timon nahm es laut TSG-Mitteilung gelassen: „So konnten sogar viele meiner Freunde und Familie den Wettkampf sehen und ich hatte mehr Zuschauer, als bei anderen Wettkämpfen.“