„Von Bach bis zu den Beatles“ ist das nächste Konzert der „Grünstadter Sternstunden“ überschrieben. Gäste des Kulturvereins Grünstadt und Umgebung sind am Samstag, 19. März, in der Grünstadter Friedenskirche die „Katona Twins“, angekündigt als „eines der bekannteste Gitarrenduos der klassischen Welt“.

Die 1968 in Ungarn geborenen Zwillinge, die in Budapest, Kassel, Frankfurt und London studierten, sind in den großen Konzerthallen der Welt zu Hause, tourten 2009 mit „Night of the Proms“ durch Europa und begeisterten dabei eine halbe Million Menschen. Mittlerweile deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz im englischen Liverpool reicht breites Repertoire von Barock und Klassik bis zu eigenen Arrangements von Pop-Klassikern. Auch in ihren Konzerten wechseln sie immer wieder zwischen klassischen und populären Musikgattungen. Für ihren Auftritt in Grünstadt versprechen sie eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen und Länder: mit Werken von Johann Sebastian Bach, Béla Bartók und Manuel de Falla ebenso wie von Django Reinhardt, den „Beatles“ und Peter Katona selbst. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten (19/10 Euro, Kinder und Jugendliche frei) gibt es in Grünstadt bei Optik Neumann, Bilder und Rahmen Haass, der Touristinfo im Alten Rathaus sowie unter info@kulturverein-gruenstadt.de.