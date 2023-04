Der Kulturverein Grünstadt präsentiert am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr in der Friedenskirche Grünstadt ein Kammermusik-Konzert der Extraklasse: Unter der Leitung des tschechischen Geigers Jan Mrácek werden Stipendiaten der renommierten Villa Musica und der Tschechischen Kammermusikakademie Werke von Beethoven, Martinu und Dvorák im Streichtrio und -sextett zum Besten geben.Jan Mrácek, geboren 1991 in Pilsen, gehört zu den aufstrebenden Geiger-Talenten seiner Generation und hat bereits zahlreiche internationale Preise gewonnen.

Als Leiter des Ensembles wird er die jungen Musikerinnen und Musiker mit seinem Können und seiner Erfahrung inspirieren und zu Höchstleistungen antreiben.

Die Stipendiaten der Villa Musica und der Tschechischen Kammermusikakademie sind allesamt hochbegabte Nachwuchsmusikerinnen, die in diesem Konzert ihr Können unter Beweis stellen werden. Ludwig van Beethovens Serenade D-Dur op. 8, Bohuslav Martinus Streichtrio Nr. 1 und Antonín Dvoráks Streichsextett A-Dur op. 48 werden erklingen.rg

Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in Grünstadt bei Optik Neumann, Bilder und Rahmen Haass, der Touristinfo im Alten Rathaus und über Reservix, ADticket und den Rheinpfalz-Ticketservice.