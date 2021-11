Unverdrossen gegen den Corona-Blues: Zum 500. Mal haben am gestrigen Freitag Geschäfts- und Privatleute in der Grünstadter Fußgängerzone Beethovens „Ode an die Freude“ gesungen.

Aus der anfänglichen Trotzreaktion gegen das Virus ist ein fester Bestandteil im Pandemie-Alltag geworden, in dem es kaum Beständigkeit gibt. Der tägliche Gesang, immer um 18 Uhr, gibt Halt in dem Wirrwarr sich ständig ändernder Vorschriften. „Allmählich fragt man sich jedoch, wie lange wir noch singen müssen“, sagte Christian Hennecke, dem die psychisch-sozialen Auswirkungen der Seuche Sorgen bereiten. Der Architekt bildet zusammen mit Sibylle Albrecht aus dem Naturkostladen Herrlisch die Keimzelle des munteren Chors mit wechselnder Besetzung, der seinen Gesang immer aufzeichnet und in die Sozialen Netzwerke lädt.

Mitglied der ersten Stunde ist auch Papeterie-Inhaberin Sabine Breuer, die es nicht fassen kann, dass man sich nun schon zum 500. Mal zum Trällern des Liedes getroffen hat. „Ich hoffe so sehr, dass wir nicht noch die 1000 schaffen“, sagte sie. Andererseits sei im Lauf der Zeit eine tolle Gemeinschaft gewachsen, die schon einiges erlebt habe.

„2G-Connection“ mit Bayern

Zum Beispiel das gut zweiminütige Standbild der Gesangsgruppe, weil beim Filmen mit dem Smartphone aus Versehen auf „Foto“ statt auf „Video“ gedrückt worden war. Oder die „2G-Connection“ zwischen dem pfälzischen Grünstadt und bayerischen Gilching, wie sie erzählt: „Einmal haben wir mit ein paar Leuten um Christians Bruder aus der Nähe von München via Skype gesungen.“ Niels-Holger Albrecht fällt die Polonaise zum 50. Jubiläum der „Europahymne“ ein. Zum 500. Jahrestag gab es Kuchen und Silvia Groß-Fischer hat Kekse mit einer „500“ drauf gebacken. Dazu ließ man sich Punsch und Sekt schmecken. Statt „Prost“ sagte Hennecke: „Auf die Freude!“