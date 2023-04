Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Klimaliste Rheinland-Pfalz tritt bei den Landtagswahlen am 14. März 2021 im Wahlkreis 42 (Bad Dürkheim) mit einem eigenen Direktkandidaten an. Felix Eichner wurde am Freitag in Ebertsheim von den Mitgliedern gewählt.

Auf der Landesliste steht keiner der Mitglieder des Kreisverbands Bad Dürkheim. Das liege aber nicht etwa daran, dass sie keiner wählen wollte, versichert Sprecherin Hanna Glogger, der Dürkheimer