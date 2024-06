Es gibt einen neuen Weltmeister in Grünstadt. Robert Votteler gewinnt in seiner Altersklasse den Challenge 70.3 Triathlon in Samorin in der Slowakei. Sein Erfolg hat mehrere Gründe.

Wer an einem langen Triathlon teilnehmen will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder der Iron-Man oder die Challenge-Gruppe. Der 65-jährige Robert Votteler entschied sich für die Challenge Championship