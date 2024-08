Seit Wochen waren Telekom-Kunden im Bereich des Grünstadter Westrings ohne Festnetz- und Internetverbindung. Ursache: ein Kabelschaden, den ein Bautrupp jetzt beseitigt hat – nachdem er zunächst an einem Hindernis gescheitert war, gegen das es eigentlich eine Vorkehrung gab.

Es war noch einmal ein zähes Ringen, berichtet die Westring-Anwohnerin Barbara Hornickel. Seit Anfang Juni waren sie und ihr Mann Harald Brenneisen ohne Festnetz-Telefon und Internet – so wie weitere Menschen in der Nachbarschaft, die Telekom sprach von insgesamt zehn Störungsmeldungen. Als Ursache identifizierte das Unternehmen letztendlich einen Schaden an einem Erdkabel, am Freitag vergangener Woche sollte deshalb ein Bautrupp anrücken.

Der stand laut Telekom-Firmensprecher dann vor einem neuen Problem: Wegen parkender Autos konnte er nicht im gewünschten Umfang aufgraben. „Es mussten daraufhin extra Halteverbotsschilder installiert werden.“ Das allerdings hätte auch vorab passieren können: Die Stadtverwaltung hatte eigenen Angaben zufolge eine „verkehrsrechtliche Anordnung“ erlassen, die für die Leitungs-Reparatur neben der Gehweg-Sperrung auch das Aufstellen von Halteverbotsschildern erlaubt.

Am Montagmorgen, berichtet Hornickel, haben die Männer dann aber tatsächlich losgelegt. Nur: Funktioniert hat der Anschluss danach immer noch nicht. Mit Unterstützung eines befreundeten IT-Spezialisten forderten sie und ihr Mann daher noch einen Telekom-Techniker an, der am Dienstag dann alles zum Laufen brachte.