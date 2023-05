Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die TSG Grünstadt will den Schwung des guten Saisonstarts in der Zweiten Bundesliga mit in den ersten Auswärtskampf nehmen. Ein Eigengewächs hofft auf seinen Start am Samstag.

Paul Studenski war sichtlich nervös, als er am vergangenen Sonnabend sein Zweitliga-Debüt für die Grünstadter Kunstturner gab. In zwei Wochen feiert das Eigengewächs der TSG