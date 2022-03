Die erste Herrenmannschaft der Keglervereinigung Grünstadt, die zu Saisonbeginn den Landesverband gewechselt hat, konnte im DKBC einmal mehr ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Am Wochenende besiegte das Team in der Verbandsliga B 120 Wurf den SKC Mundenheim 6:2. Schon das Starttrio spielte auf heimischen Bahnen ein Polster von 125 Holz heraus. Bemerkenswert: Vereinsvorsitzender Ralf Buch hat dabei eine besonders starke Leistung gezeigt. Er warf 594 Kegel. Tagesbester wurde erneut sein Sohn Fabian, der 618 Holz auf der Habenseite verbuchte. Insgesamt hatten die Grünstadter am Ende einen Vorsprung von 257 Kegeln bei einem Ergebnis von 3440:3183 Holz. Dabei gelang es der KVG, sechs von acht Mannschaftspunkten einzuheimsen. Grünstadt führt weiter ungeschlagen die Tabelle an.