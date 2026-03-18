Nur wenige Jugendliche kamen zur Wahl des Jugendbeirats ins Grünstadter Weinstraßen-Center. Wie das Gremium trotzdem gewählt werden konnte.

Platz bot der Versammlungsraum im Grünstadter Weinstraßen-Center am Donnerstagnachmittag allemal. Doch die meisten Stühle blieben bei der Wahl des seit 2025 bestehenden Jugendbeirats leer. Nur acht aus Grünstadt oder Sausenheim stammende Kinder und Jugendliche kamen vorbei. Interessierte aus den umliegenden Ortsgemeinden fehlten. Die hätten theoretisch mitmachen können, wenn sie einen Bezug zu Grünstadt haben, also dort zur Schule zu gehen oder eine Ausbildung bei einem städtischen Betrieb machen.

Kaum Zulauf: Nur wenige Interessierte aus Grünstadt und Umland kamen bei der Wahl des Beirats vorbei. Foto: Alexander Hogrefe

Bei seiner Begrüßung lobte Grünstadts Beigeordneter Christoph Zaremba (FDP) die gute Zusammenarbeit zwischen dem Beirat und der Stadtverwaltung während der ersten Wahlperiode des Gremiums. Das Motto des Beirats „Young Voice Grünstadt“, also junge Stimme für Grünstadt, werde immer bekannter, so der Beigeordnete. Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) rief die anwesenden Jugendlichen auf, „am Ball zu bleiben“. Es sei schade, dass nicht mehr Personen gekommen seien.

Bürgermeister: „Demokratie braucht Zeit“

Allerdings habe der Beirat auch erst sein erstes Jahr hinter sich gebracht. Solche Dinge bräuchten einen „langen Atem“. Den Anwesenden versprach er, dass die Verwaltung die Mitglieder weiterhin unterstützen werde. Auch die Tür des Bürgermeisters stehe offen, so der Stadtchef. Dieses erste Jahr sei als Lernprozess für die Mitglieder des Beirats zu sehen, um die politischen Institutionen kennenzulernen. Scarmato: „Demokratie braucht Zeit, Geduld, und sie kostet Geld.“

Der Vorsitzende des Beirats Damiano Vecchi gab Einblick in die bisherige Arbeit des Gremiums. Foto: Alexander Hogrefe

Der 18-jährige Jugendbeiratsvorsitzende Damiano Vecchi gab einen Rückblick auf die Arbeit des Beirats. So seien bei der ersten Wahl mit 13 Personen Anfang 2025 mehr Interessierte da gewesen. Das gewählte neunköpfige Beiratsteam habe es dennoch geschafft, Projekte auf den Weg zu bringen. Besonders stolz ist Vecchi auf die von den Engagierten organisierte Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten im Mai 2025, für die sich der Beirat die Fragen ausgedacht und Flyer erstellt habe. Im Stadtrat sowie in Ausschüssen habe sich der Beirat immer wieder eingebracht.

Wahl per Akklamation

Vier offizielle Sitzungen hätten die Mitglieder abgehalten sowie eine Klausurtagung im Februar dieses Jahres. Vecchi, der sich erneut für die Position des Vorsitzenden aufstellen lassen möchte, will das Gremium dieses Jahr bekannter machen. „Bei Social Media geht noch mehr“, sagte er. Neben einem Infostand bei städtischen Veranstaltungen soll es Kooperationen mit Vereinen geben.

Zeichneten die bisherigen Mitglieder des Beirats mit Urkunde aus: Bürgermeister Mimmo Scarmato, Beigeordnete Natascha Bechert und Christoph Zaremba. Foto: Alexander Hogrefe

Durch den Wahlprozess führte Jürgen Bracht, Leiter der Ordnungs- und Sozialabteilung der Stadtverwaltung. Von den acht möglichen Interessierten – sie müssen zwischen 14 und 24 jahre alt sein – ließen sich sechs zur Wahl aufstellen. Ein Kandidat war nicht anwesend, hatte aber schriftlich bestätigt, die Wahl anzunehmen, sollte er gewählt werden. Laut Bracht kann die Wahl per Handzeichen stattfinden. Die Satzung schreibe vor, dass der Beirat aus mindestens drei und höchstens elf Personen bestehen müsse.

Vorsitzender: „Weiter am Ball bleiben“

Die acht Anwesenden wählten die sechs Kandidaten ohne Gegenstimme. Für ihre Arbeit im alten Jugendbeirat erhielten die vier anwesenden Engagierten von Bürgermeister Scarmato und den Beigeordneten Christoph Zaremba und Natascha Bechert (FWG) eine Urkunde überreicht. Der neue Vorstand des Beirats wird dann am Donnerstag, 26. März, 16 Uhr, ebenfalls im Weinstraßen-Center gewählt. Als öffentliche Veranstaltung dürfen Interessierte vorbeikommen.

Nach der Wahl meinte der frisch in den Beirat wiedergewählte Vecchi, dass er sich auf die nächste Wahlperiode freue. In Zukunft wolle er weiter „am Ball bleiben und Präsenz zeigen“.

Gewählt

Frieder Steinmetz, Fiete Baaden, Sebastian Linz, Niklas Hofrath, Damiano Vecchi, Benedict Michel.