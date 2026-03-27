Der Landesliga-Spitzenreiter tritt beim heimstarken SV Gimbsheim an. VfR-Spielertrainer Müller spricht vom schwersten Auswärtsspiel der Saison.

Der VfR Grünstadt will am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga Ost verteidigen. Der Spitzenreiter steht aber vor einer vermeintlichen schweren Aufgabe. Die Grünstadter müssen um 15 Uhr auswärts beim SV Gimbsheim antreten.

„Ich denke, das ist das schwerste Auswärtsspiel in dieser Saison“, sagt Nico Müller, der Spielertrainer des VfR Grünstadt, vor der Begegnung bei den Rheinhessen. Der Coach macht klar: „ Gimbsheim ist extrem heimstark. Sie haben ganz viel Qualität im Kader und bis zur Winterpause waren sie ja noch voll im Aufstiegsrennen mit dabei.“ Müller bemerkt weiter: „Dort in Gimbsheim wird immer ganz viel von außen ins Spiel hineingetragen, wir müssen auf jeden Fall nervenstark sein.“ Der SV Gimbsheim belegt derzeit den siebten Tabellenrang. „Nach der Winterpause haben dort die Ergebnisse nicht mehr gestimmt, die Gimbsheimer mussten auf die vorderen Tabellenränge abreißen lassen“, betont Müller.

Personell sieht’s gut aus

Zuletzt kassierte das Team von Trainer Niels Magin eine 0:6-Klatsche beim FC Speyer. Es war für die Gimbsheimer die zweite Niederlage in Folge. Vor der Partie am Sonntag haben die Grünstadter zehn Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. „Wir wollen natürlich punkten“, macht Nico Müller klar. Das Hinspiel gewann der VfR zu Hause mit 2:0. In der vergangenen Spielzeit kassierten die Grünstadter aber in Gimbsheim eine 0:1-Niederlage. Personell sieht es laut dem Spielertrainer gut beim VfR Grünstadt aus. Auch wenn es wohl ein oder zwei Ausfälle wegen vorzeitigem Osterurlaub im Kader gibt. Ersatzkeeper Lars Dößereck, der sich im Training vor 14 Tagen ja den Finger brach, steht auf jeden Fall am Sonntag nicht zur Verfügung.

Derzeit ist der VfR mit 46 Zählern punktgleich mit dem Ligazweiten und ersten Verfolger SV Büchelberg. „Es sind noch sehr viele Spiele. Die meisten Mannschaft da vorne spielen noch gegeneinander. Wir wollen einfach weiter konstant weiter punkten und schauen nur auf uns“, sagt Müller, der aber weiß: „Der SV Gimbsheim wird gerade nach der 0:6-Niederlage in Speyer gegen uns wohl alles in die Waagschale werfen. Es kann schon sein, dass das Spiel für den SV die letzte Chance ist, vielleicht doch noch ganz vorne mitzumischen.“

Nach der Partie in Gimbsheim ist erst einmal Osterpause für Nico Müller und Co. Danach stehen für die Grünstadter die Begegnungen auswärts beim abstiegsbedrohten TuS Neuhausen (Sonntag, 12. April) und zu Hause gegen den Tabellenfünften TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim (Sonntag, 19. April), der sich noch auch noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnet, an. Der Vorsprung des VfR auf den Dritten FSV Offenbach beträgt unterdessen vier Punkte.