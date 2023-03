Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesem Jahr wird die 1000er-Marke überschritten: Alljährlich pflanzen Fünftklässler des Leininger-Gymnasiums aus Grünstadt Bäume im Schulwald bei Höningen. In dieser Woche läuft die Aktion zum siebten Mal. Am Freitag stehen dann insgesamt rund 1050 Setzlinge auf der Fläche.

Nachdem im vergangenen Jahr 150 Traubeneichen in die Erde gesetzt worden sind, folgen jetzt ebenso viele Winterlinden und Feldahorne, wie Joachim Weirich informiert, der beim Forstamt