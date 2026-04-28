Fünf Fenster mitsamt Rahmen der ehemaligen Gesangbuchfabrik in der Sausenheimer Straße in Grünstadt sind von einem oder mehreren Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben zwischen Freitag und Montag. Derzeit werde das Gebäude saniert, teilt die Polizeiinspektion Grünstadt auf Nachfrage mit. Ein Baugerüst wurde aufgestellt. Offenbar seien der oder die Täter über das Baugerüst auf Höhe der ersten Etage gelangt und hätten dort die Farbe versprüht. Motive oder spezielle Muster habe es keine gegeben, genausowenig politische Botschaften. Wer dort am Werk war, verwendete eine Spraydose, heißt es vonseiten der Polizei. Die Beamten suchen nun Zeugen. Wer im Tatzeitraum etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de melden.