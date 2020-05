Es ist soweit: Friseure dürfen kommende Woche wieder öffnen. Für manchen Mitmenschen wird es auch höchste Zeit, dass am Haarschopf professionell Hand angelegt wird. Worauf müssen sich Kunden beim Haarschnitt einstellen? Welche Maßnahmen müssen in den Haarstudios getroffen werden?

Öffnen die Friseure am 4. Mai oder am 7. Mai wieder? Das ist eine der Fragen, die derzeit bei Friseuren, Behörden und Kammern für Verwirrung sorgt, wie Christian Weirich vom Landesverband der Friseure und der Kosmetik festgestellt hat – und gleich mal klarstellt: „Friseure dürfen am Montag wieder aufmachen.“ Das haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten so festgelegt. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat das am 20. April in einer Pressemitteilung auch so kommuniziert und eine Öffnung der Friseurbetriebe für den 4. Mai in Aussicht gestellt – sollten die Infektionszahlen niedrig bleiben. Die vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz hatte eigentlich vorgegeben, dass Friseure bis zum 6. Mai geschlossen sein müssten. Deshalb die Verwirrung.

Voraussetzung für eine Öffnung am Montag, 4. Mai, ist, dass die Friseure bestimmte Hygiene-Vorgaben einhalten: So müssen sie und die Kunden Mundschutz tragen, es muss Abstand gehalten und auf Zeitungen und Getränke verzichtet werden. Das Ordnungsamt Grünstadt hat angekündigt, die Einhaltung der Regelungen zu kontrollieren – alleine in der Stadt gibt es 23 Haarstudios und Frisörsalons. Für die Betriebe ist das alles mit Mehrkosten verbunden, sagt Weirich. Sie müssten mehr Geld fürs Material ausgeben (Masken) und mehr Zeit pro Kunde investieren (beispielsweise fürs obligatorische Haarewaschen).

Zusätzliche Hygienemaßnahmen

Bereits in den Startlöchern steht Elisabeth Mersinger im City-Haarstudio. Gestern war sie damit beschäftigt, alles für die Wiedereröffnung in der nächsten Woche vorzubereiten. „Wir werden Desinfektionsmittel bereitstellen, zusätzliche Masken für die Kunden bereithalten, haben Umhänge vorbereitet und auch zusätzliche Gesichtsmasken bestellt“, erzählt Mersinger. Die Masken, die während des Friseurbesuchs unbedingt vom Kunden getragen werden müssen, bringen auch Probleme. „Wir haben hierfür speziellen zusätzlichen Gesichtsschutz angeschafft, den der Kunde vor das Gesicht halten muss, wenn wir beispielsweise im Bereich der Ohren Haare scheiden, denn dann sind die üblichen Schutzmasken störend.“ Grundsätzlich gelte: Bei jedem Friseurbesuch müssen die Haare als erstes gewaschen werden, erklärt Mersinger, die im Normalfall zwölf Plätze vorhält, wegen der Abstandsregeln allerdings nur maximal sechs benutzen wird. „Es gibt einige Änderungen, so werden wir beispielsweise keine Zeitschriften oder Getränke anbieten dürfen“, sagt Mersinger, die zwei Kolleginnen als festangestellte Mitarbeiterinnen beschäftigt. Die Kunden warteten förmlich darauf, dass der Salon in der Fußgängerzone wieder aufmacht, wie sie berichtet: „Es hat sich herumgesprochen, dass wir öffnen werden, die Leute reißen mir bereits das Telefon ab.“ Sie macht auch klar, dass sich der enorme Mehraufwand durch die Corona-Vorgaben auf den Preis niederschlagen müsse. „Wir werden drei Euro mehr pro Haarbehandlung nehmen müssen, um die Kosten aufzufangen“, kündigt sie an. Sie stehe mit Berufskollegen im Kontakt und wisse, dass viele des ähnlich handhaben wollen. Haarschnitt und neue Farbe gibt es bei Mersinger nach vorheriger Terminvereinbarung.

Haareschneiden mit Mundschutz

Auch Brigitte Dresch wird ihren Salon „Hair & more“ in der Ochsengasse nächste Woche wieder öffnen. „Klar, wir haben uns vorbereitet. Das reicht vom Spuckschutz im Bereich der Kasse über zusätzliches Desinfektionsmittel bis zu Atemmasken“, sagt sie. Sie bestätigt, dass Haareschneiden mit Mundschutz schwierig ist, sie habe das ausprobiert, der Kunde müsse dann wohl seine Maske festhalten. Probleme erwartet sie ansonsten nicht, da sie alleine arbeitet und deshalb eh immer nur einen Kunden im Bedienungsraum haben kann. Termine habe sie bereits vergeben, die Nachfrage und der Bedarf seien in jedem Fall vorhanden.

Der Landesverband der Friseure hat die Kollegen in den vergangenen Wochen zu den Themen Kurzarbeit und Soforthilfe beraten. Er wird auch in den nächsten Wochen gut zu tun haben, wie Weirich berichtet. „Es gibt in Rheinland-Pfalz etliche Friseure, die noch auf ihr Geld aus dem Soforthilfe-Programm warten und noch keinen Bescheid haben“, berichtet er. Einige Geschäfte hätten durch die Corona-bedingte Schließung auch gravierende wirtschaftliche Probleme.