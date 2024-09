Grünstadter Zeitung: Grünstadt, 29. September 1924. Dieser Tage wurden die Schlossermeisterseheleute Jakob St. dahier in große Bestürzung und bange Sorge versetzt. Das dreijährige Söhnchen derselben verschluckte ein Zweipfennigstück, das nicht sogleich entfernt werden konnte. Man verbrachte das Kind in die Universitätsklinik nach Heidelberg, wo man durch Röntgenstrahlen feststellen konnte, daß sich das Geldstück im Magen des Kindes befindet. Durch Ernährung des Jungen ausschließlich mit breiiger Nahrung gelang es, das Geldstück auf natürlichem Wege zu entfernen und blieb so ein operativer Eingriff erspart.