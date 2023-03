42 persönliche Bestzeiten, fünf erste sowie jeweils sieben zweite und dritte Plätze sammelte die erste Leistungsgruppe des SC Delphin Grünstadt beim internationalen „Swim Meeting“ in Erlangen.

500 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 35 Vereinen sorgten für rund 3000 Einzelstarts. Die Grünstadter Mannschaft brachte es auf insgesamt 79 Einzelstarts. Die Delphine, die in Grünstadt auf einer 25-Meter-Bahn trainieren, starteten erstmals in diesem Jahr auf der 50-Meter-Bahn, „was nach den Kurzbahnwettbewerben eine gewisse Umstellung für die Schwimmer darstellt“, informiert der SC Delphin Grünstadt. Elisa Graf und Tobias Griebe (beide Jahrgang 2008) gelang es, bei allen ihren zehn Starts persönliche Bestzeiten aufzustellen. Sina Fleischmann (ebenfalls Jahrgang 2008) schaffte dies bei zehn von elf Starts. Elisa Graf und Tobias Griebe belegten laut SC Delphin Grünstadt mehrfach Medaillenränge.

Maren Dohn (Jahrgang 2009) fiel die Umstellung auf die Langbahn etwas schwerer. Sie brachte nach den erfolgreichen deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Februar „zwar gute Leistungen, schwamm aber nicht auf allen Strecken neue Bestzeiten“. Hervorzuheben seien aber ihre Bestleistungen über 200 Meter Lagen und 100 Meter Rücken.

Lenja Schraut (Jahrgang 2009) startete auf vielen Strecken erstmals auf der Langbahn und verbesserte sich insbesondere auf den Freistilstrecken „erfreulich“. Ihr gelangen persönliche Bestleistungen beispielsweise über 50 und 100 -Meter Freistil.

Freyberg neu im Frauenteam

Clara Freyberg (ebenfalls Jahrgang 2009), die seit Kurzem das Delphin-Frauenteam verstärkt, überzeugte auf den Langstrecken über 1500 Meter Freistil in 20:54,56 Minuten mit 394 Punkten sowie über 400 Meter Freistil mit 377 Punkten. Sie schwamm zweimal in die Medaillenränge.

Die Grünstadter Leistungsträger Felix Brade (Jahrgang 2002) und Mara Griebe (Jahrgang 2006) schwammen laut SC Delphin gewohnt souverän trotz leichter Trainingsrückstände im Bereich ihrer Bestzeiten. Die beste Leistung gelang beiden über 100 Meter Freistil: Mara Griebe schlug nach 1:03,82 Minuten an und kam damit bis auf zwölf Hundertstelsekunden an ihre persönliche Bestleistung heran. Felix Brade war 0:55,61 Minuten unterwegs. Er kam bis auf sieben Hundertstelsekunden an seine Bestmarke heran. „Beide schwammen mehrfach in die Medaillenränge, wobei Felix Brade mit fünf ersten Plätzen besonders hervorsticht“, hebt der Schwimmclub hervor.