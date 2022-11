Die Freude war groß: Der Schwimmclub Delphin Grünstadt hat am Wochenende nach Pfingsten 2011 sein erstes Vereinsschwimmfest im Cabalela in Grünstadt ausgerichtet. Es waren insgesamt zwölf Mannschaften mit 150 Aktiven am Start.

Das etablierte Pfingstschwimmfest gibt es seit einigen Jahren im Waldschwimmbad Eisenberg auf der 50-Meter-Bahn. Nach mehreren Anläufen richteten die Grünstadter nach den Coronabeschränkungen und der Badschließung wegen eines Kellerbrandes nun erstmals im Cabriobad Leiningerland (Cabalela) diesen neu strukturierten Wettkampf aus. Michael Dietz, Sportlicher Leiter des Vereins, hofft, dass sich der Wettkampf im Kalender des Schwimmverbandes etabliert, in Zukunft auch wieder internationaler wird, wie in früheren Zeiten beispielsweise Sportler aus der Schweiz und Italien anlockt. Mit dem sportlichen Abschneiden war Dietz zufrieden: „Rund die Hälfte unserer Schwimmer hat Bestleistung geschwommen. Das ist eine schöne Anerkennung für die Trainingsarbeit, also auch für die Trainer.“

Die Delphine haben alle Aktiven aus den Nachwuchsgruppen (ab acht Jahre) bis zu den Leistungsgruppen im Heimwettkampf an den Start geschickt. Die Gastgeber erschwammen an den beiden Wettkampftagen 46 erste, 57 zweite und 47 dritte Plätze. Die Aktiven haben mit ihren Platzierungen in den Jahrgangswertungen wertvolle Punkte für das Mannschaftskonto gesammelt, um den ausgelobten Mannschaftspreis mit bis zu 300 Euro für ihren Verein zu gewinnen.

Grünstadt beste Mannschaft

Die Mannschaftswertung gewann der SC Delphin Grünstadt vor dem SC Le Dauphin Ettelbrück, einem mit den Grünstadtern befreundeten Verein aus Luxemburg, und dem 1. SV Blau-Weiß Pirmasens.

Zudem qualifizierten sich die besten sechs Schwimmerinnen und Schwimmer der Gastgeber in den Einzelstrecken über 100 Meter Brust, Rücken, Schmetterling, Freistil und Lagen für einen Finallauf. Mara Griebe und Felix Wagner errangen jeweils über 100 Meter Rücken zweite Plätze. Griebe kam zusätzlich über 100 Meter Freistil auf Platz drei und über 100 Meter Brust auf Rang vier. Wagner belegte über 100 Meter Freistil den vierten Platz und über 100 Meter Brust sowie 100 Meter Schmetterling jeweils Rang sechs. Über 100 Meter Schmetterling belegte Maren Dohn den vierten Platz. Fünfte Plätze gingen in den Finalläufen an Jonas Griebe (100 Meter Rücken), Elisa Graf und Robin Karsch (jeweils 100 Meter Lagen).

Delphin-Staffeln auf Platz zwei

Im Wettkampf wurde eine elektronischen Zeitmessanlage eingesetzt. Sofort nach dem Anschlag waren die geschwommen Zeiten auf der Anzeigetafel für alle sichtbar. Für alle am Beckenrand – Mannschaftskollegen, die lautstark anfeuerten, sowie Eltern und Großeltern, die zahlreich gekommen waren, und für die Schwimmer – war dies eine tolle Sache.

Die 8x50-Meter-Lagen-Mixed-Staffel der Jahrgangsklasse 2009 und jünger gewann die SG Worms vor Delphin Grünstadt. Diese Staffel in der offenen Klasse entschied der SC Le Dauphin Ettelbrück vor Grünstadt für sich.

Die 4x50-Meter-Freistilstaffel weiblich gewann der SC Le Dauphin Ettelbrück vor Pirmasens und Grünstadt, die Freistilstaffel männlich gewann Grünstadt vor SC Le Dauphin Ettelbrück. Erfolgreichste Schwimmerin des gesamten Wettkampfs war Sophie Bastian vom 1. SV Blau-Weiß Pirmasens. Sie gewann alle fünf Finalläufe.