Seit Jahren ist ein Teil der Grünstadter Alla-Hopp-Anlage abgeriegelt, weil Nachbarn mit einer Lärm-Klage vor Gericht obsiegten. Nun gibt es besseren Schallschutz, die Stadt will die Sperrzone wieder öffnen. Doch damit verbunden ist eine neue Einschränkung: Der komplette Nordteil – einschließlich des bislang zugänglichen Bereichs – soll an Sonn- und Feiertagen erst ab 15 Uhr freigegeben werden. Was die Hintergründe dieses Verwaltungs-Vorschlags sind und mit welchen Ideen Ratsmitglieder das abwenden wollen, steht im ausführlichen Artikel.