Knapp 20 Organisationen machen sich am Samstag in der Fußgängerzone breit: Bei „ Grünstadt Verein(t)“ sollen Besucher von 10 bis 15 Uhr entdecken und teils auch gleich selbst ausprobieren können, um was es in den Gruppen jeweils geht. Die Veranstaltung knüpft an eine Premiere im Jahr 2019 an, allerdings wird einiges geändert. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.