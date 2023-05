Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch ist das Rudolf-Harbig-Stadion gesperrt. Deshalb trainieren die Landesliga-Fußballer des VfR Grünstadt unter Chefcoach Christian Rutz in Kirchheim. Rutz will das Angebot der Kirchheimer bis etwa fünf Wochen vor Beginn der Saison einmal wöchentlich nutzen. Das Training ist wichtig, denn eine derart starke Landesliga wie in den beiden zurückliegenden Jahren habe er noch nicht erlebt.

Einzeln und diszipliniert betreten die Akteure des VfR Grünstadt den Platz des C-Klassisten SV Kirchheim. Alle 19 Spieler in einheitlichem Trainingsdress, den jeder daheim angelegt hat.