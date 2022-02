Am 27. Februar beginnt die Restspielsaison. Zuvor gastiert Fußball-Landesligist VfR Grünstadt am Samstag beim badischen Landesligisten VfL Fortuna Neckarau zum zweiten Testspiel nach der Winterpause. Das Team des Trainergespanns Feytullah Genc und Richard Weber belegt derzeit in der Landesliga Rhein-Neckar den dritten Tabellenrang mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FT Kirchheim und gehört damit zum engsten Favoritenkreis um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga Baden. Die Gastgeber, bei denen Ugur Beyazal mit zwölf Treffern auf Platz vier der Landesliga-Torjägerliste Rhein-Neckar zu finden ist, haben ihr vergangenes Testspiel beim derzeitigen Fünften der badischen Verbandsliga, dem FV Fortuna Heddesheim, knapp mit 0:1 verloren.

VfR-Coach Christian Rutz spricht von einem sehr guten Testspielgegner, der nicht umsonst im oberen Tabellenbereich zu finden sei. Er werde in diesem Vorbereitungstreffen allerdings auf die erkrankten Mo Mghames, Jurica Antonovic und Torwart Marco Knell verzichten müssen. Dagegen sei Nico Müller, der beim 2:0-Sieg über Oberligist FSV Salmrohr eine Schienbeinprellung erlitt und ausgewechselt werden musste, wieder dabei. Die Begegnung wird von dem 28-jährigen Oberliga-Referee Dennis Boyette (Mannheim) geleitet. Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz 1, im Neckarauer Waldweg in Mannheim-Neckarau.