Eine Ausstellung der Grünstadt Quilters findet von Samstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 3. November, im Altenheim Leininger Unterhof statt. Zur Vernissage wird am Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr eingeladen. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind täglich von 10 bis 18 Uhr. Am Ende der jährlichen Quiltausstellung wird wie gewohnt ein Gemeinschaftsquilt für einen guten Zweck verlost. Dieses Jahr wird der Erlös an das Hospiz in Bad Dürkheim gehen. Neben dem Quilt als Hauptgewinn wird es auch viele Trostpreise geben. Dieser Quilt wird von mehreren Mitgliedern speziell für die Verlosung maschinengenäht und anschließend handgequiltet, deshalb wird er Gemeinschaftsquilt oder Verlosungsquilt genannt.