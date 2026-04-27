In Grünstadt kommt es derzeit vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon. Wie die Polizei mitteilt, wurden bereits am Samstag mehrere entsprechende Fälle gemeldet.

Die Täter geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und schildern angebliche Straftaten wie Überfälle. In diesem Zusammenhang fragen sie gezielt nach Wertgegenständen oder der Wohnsituation der Angerufenen.

Die Polizei rät, in solchen Fällen keine persönlichen Informationen preiszugeben und das Gespräch umgehend zu beenden. Betroffene sollten sich direkt an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden und bekannte Rufnummern nutzen.

Grundsätzlich weist die Polizei darauf hin, dass echte Beamte am Telefon keine Angaben zu Wertgegenständen erfragen und keine Angst erzeugen, um an Informationen zu gelangen.