Einer Streife der Grünstadter Polizei sind gegen 2 Uhr in der Nacht zum Dienstag zwei Jugendliche in der Kirchheimer Straße aufgefallen. Als die Jungs den Streifenwagen erblickten, gaben sie Fersengeld, so die Polizei. Dabei verloren sie eine Spraydose. Nach einer kurzen Verfolgung stellten die Polizisten einen 14-Jährigen aus einer Gemeinde im Leiningerland in einer Einfahrt in der Kirchheimer Straße. Bei ihm wurde unter anderem ein Marker gefunden. Der zweite Jugendliche ist flüchtig. In der Umgebung fanden die Beamten verschiedene Graffiti-Schmierereien, unter anderem an Hauswänden und Mülleimern, die den zwei Jugendlichen zugerechnet werden. Der 14-Jährige wurde seiner Mutter übergeben. Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359/93120.