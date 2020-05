Viele Fragen hatten die Besucher bei der ausverkauften Vorstellung der Doku „Besser Welt als Nie“ am Dienstag im Autokino der Filmwelt Grünstadt beim SV Obersülzen. Der 29-jährige Dennis Kailing (auf unserem Bild beim Signieren seines Buchs für Zuschauer Thomas Zelinski) berichtet in seiner Produktion sowie in seinem Buch, das er vor Ort verkaufte, von seiner zweijährigen Radreise rund um den Erdball. Er erzählte beispielsweise, dass er mit durchschnittlich 15 Euro pro Tag ausgekommen sei – einschließlich Flüge, Visa und Fahrradreparaturen. Eine wesentliche Erkenntnis der Tour: „Wenn man ein Land in eine Schublade packt, ist man weit von der Wahrheit entfernt.“ Wichtig sei auch, stets auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Apropos Bauch: Dem SVO ist es inzwischen gestattet, Speisen und Getränke aus seinem Kiosk zu verkaufen. „Das wird gut angenommen“, freute sich Vereinsvorsitzender Norbert Bölger und lobte die Zusammenarbeit mit „den professionellen Kinomachern“. Die Filmwelt auf dem Didiergelände wird laut Geschäftsführer Oliver Lebert wohl erst Mitte Juli wieder öffnen, „wenn die ersten Blockbuster kommen“. Bis dahin haben er und sein Kompagnon Alexander Cyron aber noch ein abwechslungsreiches Programm im Autokino geplant.