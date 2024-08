Grünstadter Zeitung, im August 1924. Die von der Stadt in Auftrag gegebene Feueralarmsirene ist nunmehr eingetroffen. Wo sie angebracht wird, steht noch nicht fest. Infolge ihrer Schwere dürfte der ursprünglich in Aussicht genommene Turm des Stadthauses dafür nicht mehr in Frage kommen.