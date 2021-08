Auch für die jüngsten Leser gibt es in diesem Jahr eine Tour. Bezirkskantorin Katja Gericke-Wohnsiedler stellt am Mittwoch den Karneval der Tiere vor. Mitmachen können Kinder von fünf bis zehn.

Mit tiefem Gebrüll reißt der Löwe sein Maul auf und zeigt, dass er der König der Tiere ist. So fängt das Musikstück „Karneval der Tiere“ des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns an. Am Samstag, 21. August, wird Katja Gericke-Wohnsiedler es zusammen mit Thomas Palm in der Grünstadter Martinskirche vierhändig am Klavier aufführen. Für Erwachsene um 11 Uhr und für Kinder um 16 Uhr.

Saint-Saëns wollte für sein Stück bewusst kein großes Orchester, sondern ein kleines Kammerorchester, bei dem man die einzelnen Instrumente besser hört, die die Tierstimmen imitieren. Gericke-Wohnsiedler und Palm gehen sogar noch einmal eine Stufe weiter und spielen das Stück ausschließlich auf dem Klavier. Für Kinder ist das perfekt zum Mitraten und Tiere entdecken. Auch kleinere Kinder können hier schon den Spaß an der Musik entwickeln. Nach oben hin ist alterstechnisch – zumindest beim Konzert – keine Grenze gesetzt.

Passend dazu bietet Katja Gericke-Wohnsiedler zusammen mit der RHEINPFALZ am Mittwoch, 18. August, von 10 bis 12 Uhr eine Sommertour für Kinder an. Dabei lernen die kleinen Teilnehmer das Stück und die Hintergründe dazu kennen. Doch nicht nur die Musik spielt eine Rolle. Auch die vielen Tiere, die musikalisch dargestellt werden, lernen die Kinder spielerisch kennen. „Hören, spielen, malen“ – so lautet das Konzept der Bezirkskantorin für den Vormittag.

Zu den Tieren, die im Stück vorkommen, können die Kinder etwas basteln, außerdem können sie mit selbstgebauten Instrumenten die Geräusche der Tiere nachmachen. Darüber hinaus werden Ratespiele gespielt.

Treffpunkt ist in der Martinskirche, danach geht es je nach Wetter auch nach draußen. Angemeldet werden können Kinder von fünf bis zehn Jahren. „Die Kinder brauchen keine musikalischen Vorkenntnisse“, betont Gericke-Wohnsiedler.

Kinder, die auch am Samstag Zeit haben, können sich zusätzlich um 16 Uhr das Konzert anhören. Irmelin Sloman, Thomas Palms Frau, trägt dann kindgerechte Texte zu den einzelnen Stücken vor. Es ist aber keine Pflicht. Wer nur am Mittwoch Zeit hat, kann einfach nur zur Sommertour kommen.

Anmeldung

Anmeldung per E-Mail unter der Mail-Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de. Anmeldeschluss: Montag, 16. August, 12 Uhr. Bitte schreiben Sie in den Betreff „Karneval der Tiere“. Die Teilnehmeranzahl ist auf 20 begrenzt. Pro Mail können nur Kinder aus einem Haushalt angemeldet werden. Angemeldet sind die Kinder dann, wenn Sie von uns eine E-Mail mit dem Anmeldebogen geschickt bekommen.