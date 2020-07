Opfer einer Unfallflucht ist ein 32-jähriger Mann geworden. Das ist immer ärgerlich, aber in diesem Fall ganz besonders: Denn der junge Mann hatte sein Auto am Mittwoch um 14 Uhr auf dem oberen Parkplatz des Kreiskrankenhauses in Grünstadt abgestellt, weil er seine Frau zur Entbindung begleitete. Als der frischgebackene Papa am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr zu seinem Auto, einem roten Skoda, zurückkehrte, stellte er fest, dass jemand gegen seinen hinteren Kotflügel gefahren war und einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht hatte. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden anzuzeigen. Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt, Telefon 06359/93120, entgegen.