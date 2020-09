„Kleiner Abschnitt, aber große Chance“: Mit diesem Satz hat FDP-Ratsmitglied Bernhard Ellbrück (FDP) den erneuten Versuch der Stadt Grünstadt zusammengefasst, Fördergeld vom Bund für die Sanierung der Rudolf-Harbig-Anlage zu bekommen.

Anstatt alles auf einmal herzurichten, soll nun schrittweise vorgegangen werden – alles andere lässt der Haushalt der Stadt auch nicht zu, wie Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) im Rat darstellte: „Wir sind in der derzeitigen Situation nicht in der Lage, noch ein teures Projekt umzusetzen.“ Deswegen wolle man das 7-Millionen-Euro-Projekt in Bauabschnitte aufteilen. Der erste Abschnitt wäre demnach der Neubau von Umkleiden und Sanitärräumen und die Sanierung des Kunstrasenplatzes. Der Neubau kostet etwa 1,02 Millionen Euro, die Sanierung des für Hockey und Fußball genutzten Kunstrasenfeldes 286.000 Euro.

Bund stellt mehr Geld zur Verfügung

Der Bund stellt für das Jahr 2020 weitere 600 Millionen Euro für das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ bereit, davon 200 Millionen Euro für nicht berücksichtigte Projekte aus der Antragsstellung 2018, die erneut geprüft werden – damals hatte sich die Stadt um eine Förderung von 45 Prozent für das Gesamtprojekt beworben. Mimmo Scarmato (CDU) sah in einer Erneuerung des Sanitätstrakts auch die Möglichkeit, das Bild der Stadt als Ganzes zu heben, schließlich seien dieser ein „Aushängeschild der Stadt“: „Der Sanitärtrakt ist eine Zumutung und unterirdisch. Die auswärtigen Sportler denken sich ihren Teil.“

Was passiert mit der Laufbahn?

Klaus Schwerdel (SPD) sagte, er befürchte, dass sich in den nächsten Jahren in Sachen Laufbahn und Leichtathletikanlage nichts tun könnte. Diese müssten ebenfalls dringend auf Stand gebracht werden. Christoph Spies (SPD) erneuerte seine Kritik daran, dass nicht geklärt sei, warum die geschätzten Kosten für das Projekt von sechs auf sieben Millionen Euro gestiegen sind. Zudem erinnerte er daran, dass schon vor fünf Jahren über einen Abbau der Fußgängerbrücke zum Stadion gesprochen wurde: „Die Brücke steht immer noch. Aber schon damals wurde gesagt: Sie ist in keinem guten Zustand.“ Über dieses Thema müsse man sich noch einmal unterhalten. Der Beschluss im Rat, sich um die Förderung zu bewerben, erfolgte einstimmig.