Leicht verletzt worden ist ein 24-jähriger Autofahrer am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in Grünstadt. Der Bockenheimer fuhr mit seinem Auto auf der Obersülzer Straße Richtung Stadtmitte. Dabei durchbrach er laut Polizeibericht die beleuchteten Warnbaken einer Baustellenabsperrung und kollidierte mit einem Baufahrzeug. Beim Aufprall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Sein Auto erlitt Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Der Bagger wurde nur leicht beschädigt. Weil am Auto Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr im Einsatz. Die Obersülzer Straße musste für 1,5 Stunden gesperrt werden. Zur Unfallursache konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch nichts sagen.