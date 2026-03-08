Obwohl seit längerem von der Kreisverwaltung angekündigt, wird der Grüngutsammelplatz im Gewerbegebiet des Eisenberger Ortsteils Steinborn aktuell noch nicht geschlossen. Das hat Ortsvorsteher Alexander Haas ( FWG) nun verkündet. Bis die Suche der Kreisverwaltung nach einer geeigneten Stelle erfolgreich sei, könne der bisherige Ablageplatz zumindest in diesem Jahr noch genutzt werden.

Vorgesehen sei der künftige Sammelplatz in der Verbandsgemeinde Göllheim, so Stadtbürgermeister Funck. Da in Steinborn die bisherige Sträucherabfuhr mit Containern im Frühjahr und im Herbst von der Kreisverwaltung aus Kostengründen eingestellt wurde, werde an einem Plan gearbeitet, denjenigen Einwohnern bei der Entsorgung des Grünschnitts Unterstützung zukommen zu lassen, die bei der Abfuhr Hilfe benötigten. Ideen dazu seien zwar vorhanden, aber noch nicht spruchreif, sagte der Ortsvorsteher.