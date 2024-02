Dass in Steinborn die gewohnte Grüngutabfuhr im Frühjahr und im Herbst vom Donnersbergkreis aus Kostengründen eingestellt wurde, kritisierte Hans-Jürgen Furchtmann (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats. Der Kreis habe ohne Rücksprache mit den betroffenen Einwohnern gehandelt, die zum Teil nicht wüssten, wie sie ihren Grünschnitt entsorgen sollen. Dazu wurde aus den Reihen des Gremiums auf den nahe gelegenen Grüngutplatz in Steinborn verwiesen, außerdem könne durch Häckseln und Kompostieren der Grünabfall auf dem eigenen Grundstück verwertet werden. Dass die Müllgebühren drastisch erhöht wurden und die Leistung durch die Einstellung der Grünabfuhr geringer werde, stellte Carola Harnau (FWG) fest.