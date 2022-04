Wegen des plötzlichen Tods ihres Inhabers existiert die Firma nicht mehr, die bislang die Knallschreckgeräte in Bockenheim gewartet und repariert hat. Da die Ortsgemeinde sich mit der Bauern- und Winzerschaft einig ist, auf den Rebflächen künftig nicht auf die Vogelabwehr verzichten zu wollen, sollen neue Apparate angeschafft werden.

Purivox aus Ottersheim kann 56 Anlagen für knapp 42.700 Euro liefern. Auf Vergleichsangebote ist laut Verwaltung verzichtet worden, da es sich bei dieser Firma um die einzige handele, die einsatznah in der Lage sei, die Schussgeräte in Ordnung zu halten. „Der Landwirtschaftsausschuss hat den Kauf einstimmig empfohlen“, sagte Beigeordneter Karsten Vautz (CDU) bei der Ratssitzung am Mittwoch.

Langfristig viel Geld zu sparen

Durch die Neuanschaffung könnte auch eine ganze Menge Geld eingespart werden, erläuterte er. Allein rund 7000 Euro seien pro Jahr weniger auszugeben, weil auf Acetylengas verzichtet werden könne. „Die neuen Anlagen funktionieren mit günstigerem Propangas“, so Vautz. Darüber hinaus entfielen Personalkosten für die beiden Gemeindearbeiter, weil ab 2023 die Weinbauern die Geräte aufstellen und wieder abbauen werden. Auch müsste keine Lagerhallenmiete mehr entrichtet werden, da die Apparate auf den Winzerhöfen untergestellt werden. Insgesamt dürften so rund 12.000 Euro gespart werden.

Der Erwerb der Knallschreckgeräte ist im Doppelhaushaltsplan 2022/23 allerdings nicht einkalkuliert, da die bisherige Wartungsfirma zum Zeitpunkt des Beschlusses noch existierte. Der für solche Ausgaben bereitstehende Sonderposten aus der Weinbergshut enthält nicht die notwendige Summe. Insofern regt die Verbandsgemeinde Leiningerland an, die Beiträge zur Weinbergshut von aktuell 32 Euro pro Hektar und Jahr um zwei Euro anzuheben. Das wurde vom Rat einstimmig befürwortet. Die alten Schussapparate sollen verkauft werden.