Keine baurechtlichen Bedenken hatte der städtische Bauausschuss Eisenbergs bei der Genehmigung der Nutzungsänderung der ehemaligen Postfiliale in der Kerzenheimer Straße. In diesen Räumlichkeiten hat seit einiger Zeit ein Kosmetikstudio seinen Betrieb aufgenommen. Wegen eines nicht mehr nachvollziehbaren Kommunikationsfehlers wurde der entsprechende Antrag erst nach der Inbetriebnahme des Kosmetikstudios gestellt. Zugestimmt hat der Ausschuss ebenso dem Umbau einer Lagerhalle in der Römerstraße. In den Räumen einer ehemaligen Spedition ist künftig ein Betrieb für Garten- und Landschaftsbau mit einer Baumaschinenvermietung vorgesehen. Auch die Bauvoranfrage eines Investors, der zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Wohneinheiten auf dem jetzigen Schotterparkplatz an der Tiefenthaler Straße errichten will fand die Zustimmung des Ausschusses.