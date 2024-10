Wo bislang Feldfrüchte wachsen, soll künftig Strom erzeugt werden: Auf 6,3 Hektar Ackerland zwischen der B271 und dem Grünstadter Gewerbegebiet wollen die Pfalzwerke eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage errichten. Der Plan: Das Terrain wird eingezäunt, im Boden werden Kabel verlegt. Und auf ins Erdreich gesteckte Stahlkonstruktionen kommen Solarmodule mit einer Gesamtleistung von etwa acht Megawatt. Doch möglich wird so eine neue Nutzung erst, wenn die Stadt ihre bisherigen Regeln für dieses Areal angepasst hat. Das Verfahren dazu hat der Rat jetzt mit großer Mehrheit in Gang gesetzt. Dagegen gestimmt haben nur die Grünen, sie lehnen dieses Energiewende-Vorhaben komplett ab. Was ihre Gründe dafür sind, steht im ausführlichen Artikel.