Die Grünen in Eisenberg haben in ihrer Mitgliederversammlung Wahllisten für den Verbandsgemeinderat Eisenberg und den Gemeinderat Kerzenheim aufgestellt. Zu ihren Spitzenkandidaten haben sie Kirsten Hoch-Groskurt und Heiko Geil gewählt. Für den Stadtrat treten die Grünen indes nicht an.

Die Grünen haben bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung klar umrissen, wie sie sich ihre künftigen Aufgaben im Rat der Verbandsgemeinde Eisenberg vorstellen. „In den nächsten Jahren werden wir uns verstärkt für Klimaschutz und Maßnahmen zu Klimaanpassungen wie Entsiegelung und Begrünung von Flächen und an öffentlichen Gebäuden einsetzen“, sagt Spitzenkandidatin Kirsten Hoch-Groskurt. Die neuen Kinder- und Jugendangebote wolle man überdies ausbauen. Stärker in den Fokus rücken wollen die Grünen Themen wie „Bezahlbares Wohnen und Förderung des sozialen Wohnraums“.

Auch die Kerzenheimer Grünen haben sich viel vorgenommen. Spitzenkandidat Heiko Geil sagt: „Wir werden das Ehrenamt und die Vereine stärken, damit sie das Dorfleben aktiv gestalten können. Wir wollen sichere Wege für unsere Kinder und setzen uns deshalb für verkehrsberuhigte Bereiche ein. Investitionen in unsere Kitas und in unsere Grundschulen werden wir aktiv unterstützen.“

Keine Liste haben die Grünen indes für den Eisenberger Stadtrat aufgestellt. In der vergangenen Wahlperiode hatten sich die Vertreter der Grünen - Karsten Schilling, Fraktionsvorsitzender, und Albert Hess) - von der Partei losgesagt, jedoch als Fraktionslose ihre beiden Sitze im Stadtrat behalten. Die Grünen waren plötzlich nicht mehr im Stadtrat, wo sie seit 2014 vertreten waren. Karsten Schilling hat neulich in der CDU-Fraktion eine neue Heimat gefunden.

Die Listen

Grünen-Liste für die VG Eisenberg: 1. Kirsten Groskurt; 2. Heiko Geil; 3. Stephanie Burkhardt

; 4. Stephan Finger; 5. Bettina Geil; 6. Thomas Bukmaier; 7. Horst Spieß; 8. Gerold Stulz; 9. Bärbel Drynda; 10. Torsten Kasper; 11. Ernst Groskurt