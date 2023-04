Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum ersten Mal Heilige Messe mit Gemeinde in Zeiten der Corona-Krise – da sollte man meinen, dass sich die Gläubigen um die vorsichtshalber beschränkte Zahl der Plätze in den Kirchen drängen. In der Pfarrei Heiliger Lukas Hettenleidelheim ist dieser Ansturm am Wochenende nicht eingetreten. Trotzdem gelangen mit wenigen Gläubigen herzerfrischende Feiern – stellvertretend für alle.

Sonntag, 10.20 Uhr. Feierlich läuten die Glocken vom Turm der Pfarrkirche St. Peter, der Himmel lacht, die Sonne taucht das Gotteshaus in schönstes Licht. Wo normalerweise