Die Polizei sucht Zeugen für eine Kollision mit Unfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 21. Februar, ereignet hat. Gegen 16.30 Uhr war eine Golf-Fahrerin von Obersülzen in Richtung Grünstadt unterwegs. Auf der Obersülzer Brücke kam ihr ein blauer Kleinwagen entgegen, welcher im Kurvenbereich auf ihre Fahrbahn kam und den VW der 85-jährigen Frau touchierte. Dabei löste sich unter anderem die Heckstoßstange ihres Wagens. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Das blaue Auto fuhr weiter. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen: Telefon 0635993120, E-Mai: pigruenstadt@polizei.rlp.de.