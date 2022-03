Nach langer Zeit dürfen sie endlich wieder klingen: Am Samstag werden die Glocken in der frisch sanierten Battenberger Kirche „angeläutet“. Bei der Feierstunde ab 16 Uhr werden Führungen in den Glockenturm angeboten. Auch wird unter anderem über die Instandsetzung des evangelischen Gotteshauses informiert, das durch einen Tornado im Juli 2019 beschädigt wurde. Wie Pfarrer Sascha Weber mitteilt, besteht noch eine Finanzierungslücke von rund 30.000 Euro.